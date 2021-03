9 de março é sinónimo de emoções fortes para o FC Porto. Não só por causa da épica qualificação frente à Juventus, mas também por outra qualificação que merece o mesmo adjetivo.

Há 17 anos, Costinha tinha gelado Old Trafford com um golo no último minuto que eliminou o Manchester United da Liga dos Campeões e valeu ao FC Porto a passagem aos quartos de final da prova, que viria mesmo a vencer nesse ano.

Foram muitos os que recordaram este momento quando Sérgio Oliveira fez o segundo golo do FC Porto em Turim, num livre marcado na mesma zona daquele que Benni McCarthy bateu, para Costinha, na recarga se tornar no herói da noite.

Sérgio Oliveira, que «vestiu a capa» em Turim, também assinalou as semelhanças nas redes sociais. «Só devemos à história aquilo que lhe podemos acrescentar. Parabéns FC Porto. Estamos nos quartos de final da Champions League. Isto é o Porto», escreveu o médio portista, partilhando uma foto do seu festejo e outra do festejo de Costinha.

Mais uma vez, o dragão derrota um gigante europeu. A qualificação, tal como há 17 anos, fica para a história.