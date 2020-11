Declarações do jogador do FC Porto, Sérgio Oliveira, à TVI24, após a vitória por 3-0 ante o Marselha, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

«Vínhamos de um resultado pesado, as derrotas custam-nos a aceitar, mas é passado. Temos que aprender com os nossos erros, hoje demos uma boa resposta. Temos de ter os pés assentes na terra, ir atrás do que nos pertence, é isso que vamos fazer: trabalhar dia a dia, encarar cada jogo com responsabilidade e tentar ganhar.»

[Se foi esta equipa pressionante que Conceição pediu:] «Pediu, essencialmente, uma equipa organizada. Somos, principalmente na parte defensiva. Conseguimos criar ocasiões e fazer golos, é isso que temos de meter na nossa cabeça.»

[Terceiro jogo seguido a marcar:] «Claro, mas trocava claramente o golo da semana passada por uma vitória. Mas é passado, há que aproveitar este momento, vitória importante, nesta competição importante.»