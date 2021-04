Uribe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da TVI24, após a derrota por 2-0 frente ao Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:



«Sim, vamos com sabor amargo. Mas com cabeça bem alta pelo trabalho que fizemos. Fizemos um grande trabalho, faltou-nos ser contundentes. Se te desconcentras, estas equipas marcam. Eles foram eficazes, mas em 90 minutos tudo pode acontecer.



Faltou-nos ser mais contundentes. Eles tiveram metade das oportunidades e marcaram dois golos. Vamos de cabeça erguida. Sabemos que podemos dar a volta com a qualidade dos jogadores que temos. Estamos confiantes de que com o bom trabalho podemos causar danos ao Chelsea. Temos de corrigir os erros individuais que cometemos, não podem acontecer contra estas equipas.»