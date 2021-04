Sem grande surpresa, o golo marcado por Mehdi Taremi frente ao Chelsea foi nomeado para melhor da jornada na Liga dos Campeões.

O pontapé de bicicleta do avançado iraniano do FC Porto está na corrida juntamente com os golos de Phil Foden (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e Choupo-Moting (Bayern Munique).

Veja os quatro golos nomeados nos vídeos associados a este artigo.

Cabe ao público votar, algo que pode ser feito no site da UEFA.