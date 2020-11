André Villas-Boas, treinador do Marselha, em declarações à TVI, depois da derrota diante do FC Porto (0-3), no Estádio do Dragão, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

- Perdemos muitas bolas, esta Liga dos Campeões fica marcada por estas nossas entregas infantis. Foi assim que sofremos um golo com o Olympiakos no fim do jogo, foi assim que sofremos contra o City, mais o golo de hoje. O penálti a seguir também. É falta de experiência. O FC Porto meteu o seu nível no jogo, foi forte nas segundas bolas, foram mais competitivos e nós pagámos um preço muito caro.

[Classificação fica mais difícil?]

- É difícil, fica muito complicado. Acima de tudo, queríamos limpar a nossa imagem. Podemos queixar-nos um pouquinho do azar, no penalti desperdiçado que nos podia dar um bocadinho de mais ânimo, mas o FC Porto foi melhor.