Fernando Gomes disse esta quarta-feira que só é possível Lisboa receber a fase final da Liga dos Campeões por causa do «comportamento dos portugueses» no combate à covid-19. «Em grande parte, digo-o com orgulho, receber estes jogos da Champions só é possível pelo comportamento que os portugueses têm tido – e precisam de continuar a ter – no combate sem tréguas à pandemia covid-19», afirmou Fernando Gomes.

O dirigente máximo do futebol português destacou que receber os jogos da final eight é «de um valor extraordinário para Portugal», depois de a UEFA informar esta quarta-feira que Lisboa será palco de uma final a oito.

«Mais do que confiar na FPF, a UEFA demonstrou que confia nos portugueses. No Governo, na federação, nos clubes, nas pessoas», acrescentou o presidente da Federação Portuguesa, enaltecendo o trabalho que tem sido feito com as autoridades de saúde, o que tornou este cenário possível.

O dirigente lembrou ainda as boas infraestruturas existentes em Portugal e a experiência em grandes eventos, assinalando também o apoio dos clubes, com a «cedência dos seus estádios e centros de estágios», além da cooperarem na organização. Por fim Fernando Gomes termina com agradecimentos ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa, pela «confiança depositada» na Federação.