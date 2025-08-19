Mourinho: «Aktürkoglu? Se jogar amanhã é pelo Benfica»
Treinador do Fenerbahçe comentou a situação do negócio do avançado turco
01:57
«Aktürkoglu? Não faz sentido estar a pensar nele como jogador do Fenerbahçe»
01:10
É especial defrontar o Benfica? Mourinho responde com pastéis de Belém à mistura
01:05
«Eu ganhava sempre ao Benfica porque as minhas equipas eram melhores»
01:20
«Não me ajuda dizer que queria o Nice e que queria jogar em casa o segundo jogo»
01:46
«O Benfica é muito melhor do que o Feyenoord, eu preferia jogar contra o Nice»