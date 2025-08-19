Aktürkoglu é sem dúvida um tema forte neste duelo entre o Benfica e o Fenerbahçe para o play-off da Liga dos Campeões.

O jogador tem sido associado aos turcos nas últimas semanas e o negócio está longe de ser fácil. Mourinho, treinador do Fenerbahçe, garante que nem conta neste momento com a possibilidade da transferência do avançado do Benfica.

«Aktürkoglu se jogar amanhã é pelo Benfica e se jogar em Lisboa será pelo Benfica. Não faz sentido estar a pensar no Kerem [Aktürkoglu] como um jogador do Fenerbahçe porque não o é, tenho de pensar nele como jogador do Benfica como é na possibilidade de ele jogar contra nós», afirmou em conferência de imprensa.

O Benfica joga frente ao Fenerbahçe esta quarta-feira, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.