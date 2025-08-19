O play-off entre o Fenerbahçe e o Benfica marca o reencontro de José Mourinho com os encarnados. O treinador de 62 anos já realizou nove jogos frente ao Benfica e conta com um recorde invejável: seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota (2-1 na final da Taça de Portugal).

«Eu ganhava sempre ao Benfica porque as minhas equipas eram melhores que o Benfica, o meu FC Porto era muito melhor do que o Benfica, o meu Manchester United era melhor do que o Benfica, o meu União de Leiria naquela altura se calhar era melhor do que o Benfica e por isso é que as minhas equipas ganhavam muitas vezes ao Benfica», começou or dizer o treinador em conferência de imprensa.

«Era a mesma coisa com o Feyenoord, que as minhas equipas ganhavam sempre ao Feyenoord. São simplesmente coincidências, não vejo nada disso, não vejo vantagem nenhuma nisso. Aquilo que eu quero não me ajuda, quer dizer, eu queria o Nice e foi o Benfica, eu queria jogar em casa o segundo jogo e jogo em casa o primeiro jogo, portanto aquilo que eu quero não é aquilo que acontece, temos que enfrentar a realidade, a realidade é o Benfica e a realidade é o primeiro jogo em casa», atirou.

O Benfica joga frente ao Fenerbahçe esta quarta-feira, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.