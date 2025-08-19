José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, fez esta terça-feira a conferência de imprensa de antevisão do play-off frente da Liga dos Campeões frente ao Benfica.

O técnico de 62 anos não tem dúvidas, entre o Benfica e o Nice, Mourinho preferia apanhar os franceses nesta fase da competição.

«O Benfica é muito melhor do que o Feyenoord. Quando nos eliminamos o Feyenoord eu disse que o Benfica não estava contente por jogar com o Fenerbahçe, mas se calhar errei. Se calhar eles estão contentes. Se calhar eles pensam enquanto Benfica 'a nos é-nos igual'. Eu como treinador do Fenerbahçe preferia jogar contra o Nice do que contra o Benfica porque o Benfica é mais forte. Temos de jogar melhor porque o Benfica joga melhor que o Feyenoord, é tão básico quanto isso», começou por dizer.

«O Benfica é forte, tem um bom treinador, a equipa está bem trabalhada, defende bem, não sofre golos, sabe jogar em ataque continuado, em contra-ataque, tem um bom banco, soluções é uma equipa de Champions, não de qualificação. Temos de fazer tudo melhor. Contra o Feyenoord cometemos erros, sofremos quatro golos, se sofremos quatro contra o Benfica seguramente não marcamos cinco».

O Benfica joga frente ao Fenerbahçe esta quarta-feira, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.