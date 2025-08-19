Na conferência de antevisão do duelo frente ao Benfica para o play-off da Champions, Mourinho foi questionado sobre o regresso a Lisboa e sobre voltar a defrontar os encarnados.

«Eu preferia jogar contra o Nice do que jogar contra o Benfica, mas o único motivo pelo qual eu preferia o Nice é porque o Benfica é melhor do que o Nice, é a única razão. Depois de tudo o resto, prefiro ir a Lisboa do que ir a Nice, prefiro ficar naquele hotel ao lado dos pastéis de Belém e comer pastéis de Belém no dia antes do jogo», brincou.

«Prefiro ser visitado por familiares e amigos naqueles dois dias em que estou por lá, o único motivo é simplesmente que o Benfica é mais difícil do que o Nice. Eu acho que nós contra o Nice nesses dois jogos passávamos, se não estivesse tocado o Nice nós estávamos na fase de grupos da Champions League», atirou Mourinho.

A eliminatória frente ao Benfica terá o primeiro jogo em Istambul, algo que foi diferente na eliminatória anterior frente ao Feyenoord na qual o Fenerbahçe alcançou o triunfo apenas na segunda partida, em casa. Mourinho prefere pensar apenas no primeiro jogo e não olha já para o duelo em Lisboa.

«Contra o Feyenoord tudo foi decidido aqui em casa e amanhã nada será decidido aqui em casa e isso obviamente que faz uma diferença, mas não sei como é que o Bruno [Lage] pensará. Eu penso jogar este jogo sem pensar que existe um segundo jogo, jogar para ganhar. Se empatarmos, empatamos e vamos ao segundo jogo, se perdermos por uma margem reduzida a vida continua, vamos a Lisboa discutir. Se perdermos por muitos obviamente a loja fechou, mas vou jogar este jogo sem estar a pensar que existe um segundo jogo», concluiu.

O Benfica joga frente ao Fenerbahçe esta quarta-feira, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.