Nélson Semedo foi o jogador escolhido do Fenerbahçe para a fazer a antevisão do encontro com o Benfica para o play-off da Liga dos Campeões. Questionado sobre um possível regresso aos encarnados neste mercado de verão, o defesa não escondeu que foi uma opção em cima da mesa.

«Sim, houve contactos», começou por dizer o defesa que representou o Benfica por cinco temporadas.

«Eu também sempre fui muito transparente com as pessoas com quem eu falei, com o meu agente e sempre disse o que pensava. Acho que era cedo para voltar a Portugal, tenho 31 anos, mas tomo bem conta de mim e do meu corpo. Acho que tenho alguns anos pela frente. Sabia que havia a possibilidade de vir para o Fenerbahçe e era uma desafio que eu queria tomar. Obviamente o mister Mourinho foi uma peça importante na minha decisão e estou muito contente de cá estar», concluiu.

Nélson Semedo transferiu-se neste verão do Wolverhampton para os turcos do Fenerbahçe depois de cinco anos em Inglaterra.