O Fenerbahçe defronta o Benfica esta quarta-feira numa partida a contar para o play-off da Liga dos Campeões. O defesa internacional português reconheceu a dificuldade da eliminatória, mas apontou para a qualidade da equipa turca.

«Temos muitos argumentos, acho que temos uma equipa muito boa, eu vi esta equipa jogar na Luz durante a pré-época e acompanhei a pré-época. Sei da qualidade que os meus colegas têm, estou cá há cerca de duas semanas e meia e consegui ver a qualidade que os meus colegas têm, a qualidade que temos na equipa do staff com o mister», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Acima de tudo acho que é a vontade da equipa entrar na Champions. Acho que a qualidade que a equipa tem merece isso, que este clube merece isso, que os nossos fãs merecem isso e é isso que eu quero destacar», acrescentou.

Nélson Semedo reencontra os «encarnados» nesta eliminatória, clube que representou durante cinco temporadas. Mesmo assim, o defesa mostrou-se impressionado com o ambiente do estádio do Fenerbahçe que considera que terá um papel fundamental no sucesso da equipa turca.

«O ambiente aqui no nosso estádio é inacreditável. Tive o privilégio de viver isso no nosso último jogo com o Feyenoord aqui em casa. Acho que é nisso que temos que nos focar. O primeiro jogo vai ser o jogo em casa, acho que é nisso que temos que pensar e tentar fazer um bom resultado, tentar fazer uma boa exibição e dar 100 por cento para sair daqui com a vitória. O ambiente no estádio da Luz é um bom ambiente, mas como já referi, acho que neste momento temos que pensar em nós, vamos jogar em casa, temos o 12.º jogador conosco e é tirar proveito disso e fazer o máximo que podemos fazer para ganhar o jogo», concluiu.

O Benfica joga frente ao Fenerbahçe esta quarta-feira, às 20h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.