O duelo entre o Fenerbahçe e o Benfica é só às 20h desta quarta-feira, mas a eliminatória já «aqueceu» na última noite fora do campo. A noite foi agitada para o plantel dos encarnados, que foram surpreendidos com fogo de artifício e cânticos por parte da claque afeta aos turcos «Cruel Boys of UNIGFB».

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o rebentamento de vários engenhos pirotécnicos junto do «Address Istanbul», unidade hoteleira que as águias escolheram para pernoitar.

«Bem-vindos ao inferno! Isto é Istambul!», escreveu a claque.

Recorde-se que o jogo entre o Fenerbahçe e o Benfica desta quarta-feira, no Estádio Şükrü Saraçoğlu em Istambul, é a contar para a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

Veja aqui o momento em que foi lançado fogo de artifício junto do hotel do Benfica em Istambul: