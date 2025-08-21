Antes do empate a zero entre Fenerbahçe e Benfica na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, e num momento em que se negoceia Aktürkoglu, o presidente do clube turco fez questão de receber em casa Rui Costa e alguns membros da direção dos encarnados para um jantar.

«Hoje estamos com o presidente do Benfica e membros da direção. Para mim o Benfica é muito importante porque o depois de ter sido eleito presidente do Fenerbahçe, o meu primeiro jogo europeu foi contra o Benfica. Sete anos depois, voltamos a encontrar-nos», começou por dizer o presidente do Fenerbahçe.

«Entretanto, Rui Costa, o lendário capitão do Benfica, conhecemo-nos na direção da ECA (Associação Europeia de Clubes), e ficámos amigos. É uma grande honra recebê-lo em minha casa, juntamente com os restantes membros da direção. É a primeira vez que estamos a fazer isto em minha casa. Queríamos que isto acontecesse por muitas razões. Lisboa é a cidade mais semelhante com Istambul», acrescentou.

Depois do jantar, os dois presidentes trocaram presentes juntamente com Peter Palencik, delegado da UEFA. Do lado do Benfica, para além de Rui Costa, estiveram presentes o vice-presidente Manuel Brito, secretário-geral João Salgado, o vogal Nuno Catarino e Bruno Dias Sá.