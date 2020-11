Depois do bis contra o Spezia, Ronaldo voltou a ser titular quase dois meses depois na goleada da Juventus em Budapeste ante o Ferencváros (1-4). De resto, a notícia é que a Vecchia Signora anotou quatro golos na capital húngara e o português não assinou nenhum na sua estreia na Champions 2020/21.



Apesar do resultado volumoso, a primeira metade foi complicada para os campeões italianos. Apesar do golo inicial de Morata, após cruzamento de Cuadrado, a equipa de Pirlo jogou a um ritmo baixo e deixou sempre os magiares somarem aproximações à baliza de Sczcesny. Os campeões húngaros viram Isael errar o alvo na área e Zubkov ficou muito perto do empate.



Pelo meio, Ronaldo esteve pertíssimo de marcar. O português tabelou com Morata que lhe devolveu a bola, valendo o corte de Blazic a roubar-lhe a bola na hora do remate. No fundo, houve poucas oportunidades de golo.



A segunda parte tornou-se num passeio para Juventus muito por culpa dos sucessivos erros individuais do Ferencváros. À procura do golo, Ronaldo atirou de livre à figura de Dibusz e, mais tarde, perdoou o que não é habitual, atirando ao lado já na área contrária.



O capitão da seleção não marcou, mas assistiu Morata para o 2-0. Belo golo do espanhol num pontapé de primeira à entrada da área depois de uma arrancada de CR7 na direita. A Juventus tinha praticamente a vitória no bolso e meia hora para chegar à goleada.



Pirlo decidiu juntar Ronaldo e Dybala pela primeira vez esta temporada e foi o argentino quem mais brilhou. Depois de ter ficado perto de um golo de chapéu, «La Joya» aproveitou um erro tremendo da defesa do Ferencváros: Blazic tentou o atraso para o guarda-redes, a bola ganhou velocidade e Dibusz deixou-a nos pés do avançado da Juve que se limitou a empurrar para a baliza deserta.



Se o 0-3 já tinha irritado os cerca de 20 mil adeptos presentes na Puskas Arena, o que dizer do 0-4? Desta feita, foi o próprio Dibusz quem falhou o passe e serviu Dybala. Dvali tentou remediar o erro do seu guarda-redes e acabou por introduzir a bola na própria baliza.



O melhor que o Ferencváros conseguiu foi reduzir por Boli, já em período de descontos, evitando a derrota mais pesada da sua história na Champions. A Juventus chegou à vitória 100 na prova e aos seis pontos, seguindo na luta com o Barcelona pelo primeiro lugar do grupo G.