Apesar da derrota do Ferencvaros, Myrto Uzuni dificilmente vai esquecer a noite desta quarta-feira. O avançado albanês inaugurou o marcador na partida frente à Juventus e decidiu celebrar o golo imitando... Ronaldo, seu adversário esta noite.



Não terá sido certamente boa ideia, visto que o português marcou pouco depois, anulando o golo de Uzuni.



Já se viu que no relvado não falta atrevimento a Uzuni e fora dele, aparentemente, também não. Assim que o árbitro apitou para o 2-1, o jogador da formação magiar dirigiu-se a CR7 e pediu-lhe a camisola. Com um sorriso, o avançado da Juventus acedeu ao pedido de Uzuni conforme mostram as imagens.





🧐 Ferencvarosi's Myrto Uzuni celebrated like Cristiano after scoring against Juventus.



He then asked Cristiano for his jersey at full-time. Idol. pic.twitter.com/QiOjqDoGGR — TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) November 24, 2020