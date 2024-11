Depois de um triunfo convincente no Estádio da Luz, diante do Benfica, o Feyenoord perdeu com o Salzburgo, por 3-1, no jogo desta quarta-feira, a contar para a quarta jornada da fase de liga da Champions.

Uma primeira parte equilibrada mostrou maior eficácia da formação visitante, que se adiantou no marcador em cima do intervalo, graças ao golo de Konaté. O mesmo avançado costa-marfinense foi o autor do 2-0, aos 58 minutos, aplicando mais um balde de água fria aos neerlandeses.

A partir daqui, as coisas começaram a piorar para o Feyenoord, que aos 80 minutos ficou reduzido a dez elementos, depois do cartão vermelho direto mostrado a Nadje. Ainda assim, a equipa da casa ainda esboçou uma reação, por intermédio de Hadj Moussa, antes de Guindo fechar as contas do jogo e selar o triunfo do Salzburgo.

Com este resultado, o Feyenoord somou a segunda derrota na prova e caiu para trás do Benfica na classificação, ainda que tenha os mesmos seis pontos somados que as águias.

Quanto ao Salzburgo, garantiu o primeiro triunfo nesta fase de liga e subiu à 30.ª posição, ainda longe dos lugares de acesso ao play-off.