O Milan deslocou-se até ao reduto do Feyenoord por 1-0 e entrou com o pé esquerdo no play-off da Liga dos Campeões, com Sérgio Conceição a destacar a falta de agressividade da equipa.

Em declarações aos jornalistas após o encontro, o técnico dos rossoneri falou ainda sobre o ambiente difícil em Roterdão e garantiu que um dos objetivos da equipa passa por garantir a passagem aos «oitavos» da competição.

«Estamos a meio da eliminatória, ainda faltam jogar-se 90 minutos e sabíamos o ambiente difícil de Roterdão. Também tivemos um pouco de azar com o golo que sofremos no início, faltou agressividade», começou por referir.

«Chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões é o nosso objetivo. Existem muitas características que os jogadores devem ter para estarem ao mais alto nível, como a qualidade, a mentalidade, a consistência, o desejo e a atitude», acrescentou.

Recorde-se que as duas equipas voltam a medir forças na próxima terça-feira, desta vez em San Siro.