Barcelona e Bayern Munique garantiu este sábado o apuramento para a final-8 da Liga dos Campeões, que vai disputar-se em Lisboa. A formação catalã venceu em casa o Nápoles por 3-1, depois do empate em Itália (1-1), numa noite em que Messi voltou a desequilibrar, enquanto o Bayern Munique goleou o Chelsea por 4-1, numa noite que era quase apenas para cumprir calendário, depois do triunfo em Inglaterra por 3-0: no total, portanto, os alemães venceram a eliminatória por 7-1.

Estão assim definidos os quatro jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, que começam a jogar-se em Lisboa na próxima quarta-feira. O melhor futebol do mundo, nos próximos dias, vai disputar-se em Portugal, sendo que todos os jogos são a partir das 20 horas, como é normal agora na Champions.

QUARTOS DE FINAL

Quarta-feira, 12 agosto

Atalanta-PSG, Estádio da Luz

Quinta-feira, 13 agosto

Leipzig-Atlético de Madrid, Estádio José Alvalade

Sexta-feira, 14 agosto

Barcelona-Bayern Munique, Estádio da Luz

Sábado, 15 agosto

Manchester City-Lyon, Estádio José Alvalade

MEIAS FINAIS

Terça-feira, 18 agosto

Atalanta/Paris Saint-Germain-Leipzig/Atlético de Madrid, Estádio da Luz

Quarta-feira, 19 agosto

Barcelona/Bayern Munique-Manchester City/Lyon, Estádio José Alvalade

FINAL

Domingo, 23 agosto

Estádio da Luz