A UEFA confirmou que a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea vai ser no Estádio do Dragão e terá público nas bancadas.

Cada equipa poderá ter até 6 mil apoiantes nas bancadas, comunicou o organismo máximo do futebol europeu. Os ingressos serão colocados à venda ao início da tarde de 24 de maio.

A final, que foi transferida de Istambul para o Portugal pelo segundo ano consecutivo, joga-se a 29 de maio pelas 20h00 e será transmitida em direto na TVI.

Agora no Porto, esta será a quarta final da Liga dos Campeões/Taça dos Clubes Campeões que Portugal acolhe, depois dos jogos decisivos da edição de 1967 (no Estádio Nacional) e de 2014 e 2020 no Estádio da Luz.

Esta é a primeira vez, desde a edição inaugural, que a final da principal competição de clubes da UEFA é organizada pelo mesmo país.