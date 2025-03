Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF] anunciou esta quarta-feira que a final da Liga dos Campeões de 2027 vai jogar-se no estádio Metropolitano de Madrid, casa do At. Madrid.

«Este ano a Espanha tem a final da Liga Europa em San Mamés [At. Bilbao], temos também garantida a final da Liga dos Campeões em 2027 no Metropolitano de Madrid», começou por dizer Louzán numa visita às obras do estádio de La Cartuja, em Sevilha, onde espera também poder vir a receber uma final europeia no futuro.

«Estive duas ou três vezes com Ceferin [n.d.r.: presidente da UEFA] e vamos pedir-lhe a possibilidade de Sevilha acolher uma final, porque temos o local, a cidade e uma infraestrutura hoteleira fantástica para acolher eventos com estas caraterísticas».

Em contrapartida, se se confirmar que o estádio do Atlético Madrid vai receber o jogo decisivo da Champions de 2027, está previsto para que o local ceda o seu lugar como cidade sede do próximo Campeonato do Mundo de 2030 [que será organizado com Portugal e Marrocos] a Valência.

«O Atlético de Madrid que, mais uma vez, de forma muito generosa, estariam dispostos, se fosse necessário, a ceder o seu lugar a Valência para acolher uma das onze sedes atualmente concedidas a Espanha», concluiu o presidente da RFEF.

Recorde-se que a final já tinha sido atribuída a Milão, mas a candidatura foi rejeitada devido às obras no estádio de San Siro. Assim sendo, o Metropolitano de Madrid irá suceder à Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria e será a segunda final em oito anos que receberá, depois de ter acolhido o jogo entre o Liverpool e o Tottenham em 2019.