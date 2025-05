Está definida a final da Liga dos Campeões de 2025.

O PSG, dos portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos eliminou esta quarta-feira o Arsenal nas meias-finais, depois de ter vencido por 2-1 na segunda mão [3-1 no agregado], e junta-se aos italianos do Inter no jogo decisivo da competição.

Esta vai ser a segunda vez que o clube parisiense chega ao jogo do título, depois de em 2020 ter saído derrotado pelo Bayern de Munique por 1-0, em Lisboa.

A final da Champions de 2025 entre PSG e Inter vai disputar-se no próximo dia 31 de maio, às 20h, em Munique na Allianz Arena.