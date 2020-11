Nemanja Radoncic, internacional sérvio do Marselha, lesionou-se ao serviço da seleção e vai falhar o jogo desta quarta-feira com o FC Porto, relativo à 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O ala de 24 anos lesionou-se numa coxa pouco depois de ter marcado o golo que abriu caminho para a goleada da Sérvia sobre a Rússia (5-0) em jogo da Liga das Nações.

André Villas-Boas confirmou esta terça-feira que o internacional sérvio é baixa «por quinze dias» e que, além do jogo com o FC Porto, também vai estar indisponível para o embate com o Nantes no próximo sábado. O jogador sévio é, aliás, o único indisponível neste momento na equipa francesa.