«A partida contra a Juventus está confirmada para 7 de agosto, em Turim e à porta fechada», disse Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, este sábado à RTL.

Um dia depois, o clube francês emitiu um comunicado a desmentir a veracidade da informação transmitida pelo próprio líder e transformou uma aparente notícia num...boato. «O O Lyon clarifica que a data da partida Juventus-Lyon, referente à 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, não ainda não está definitivamente fixada, ao contrário do que foi indicado anteriormente», lê-se em comunicado.

Na mesma nota, o emblema francês informa que a data deve ser anunciada pela UEFA em breve aborda um outro assunto, dirigindo-se às instâncias desportivas do país, onde a Liga francesa foi definitivamente concluída e o regresso aos treinos, ainda que individuais, ainda não recebeu autorização.

«O Lyon também aguarda com impaciência a final da Taça da Liga, provavelmente no início de agosto [n.d.r.: diante do PSG], o que lhe permitirá, ao contrário de outras equipas, preparar essa parte essencial da época. O Olyon lamenta, no entanto, ter de lutar com os seus concorrentes europeus, que já retomaram os treinos, com uma preparação diferente.»