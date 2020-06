Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, defende que a equipa francesa já podia estar qualificada para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido a Juventus no jogo da primeira mão (1-0), adotando a lógica de um jogo que vai ser seguida nos quartos e nas meias-finais em Lisboa. No entanto, em nome do fair-play, o dirigente aceita o segundo jogo e diz que o rival de Turim é claramente favorito, mesmo que Cristiano Ronaldo não esteja no «topo da forma».

«Quando vimos que os quartos de final vão ser jogados num só jogo, pensámos que seria lógico que o Lyon já estivesse qualificado para essa fase, mas temos fair-play e aceitamos o jogo da segunda mão», começou por destacar o representante do Lyon numa entrevista concedida à Gazetta dello Sport.

O Lyon venceu o jogo da primeira mão, a 26 de fevereiro, com um golo solitário de Lucas Tousart, mas para Aulas está tudo em aberto. «A Juve será super-favorita, vai estar em boa forma, mesmo que Cristiano Ronaldo não pareça estar no topo da sua forma. Vamos preparar o jogo da melhor maneira, mesmo sem saber se vamos poder fazer jogos amigáveis», desabafou.

Pelo sim, pelo não, Aulas equaciona ainda a possibilidade de pedir ajuda divina. «Em agosto já devemos poder contar com o [Memphis] Depay. Tudo é possível no futebol, mas talvez vá até Lourdes [Santuário de Nossa Senhora que, à imagem de Fátima, atrai milhares de peregrinos] antes do jogo», atirou ainda o dirigente.