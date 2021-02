Francisco Conceição entrou para o lugar de Sérgio Oliveira nos minutos finais do encontro contra a Juventus e tornou-se no segundo mais jovem de sempre a jogar pelo FC Porto na Liga dos Campeões.



Segundo os dados do Playmaker Stats, o jovem extremo de 18 anos apenas fica atrás de Rúben Neves que se estreou com 17 anos e sete meses. O brasileiro Anderson completa o pódio dos mais jovens de sempre a envergarem a camisola azul e branca na prova.



Lembre-se que o jogo terminou com a vitória portista sobre a campeã italiana.