Declarações do jogador do Sporting, Francisco Trincão, à SportTV, após a vitória por 4-1 ante o Manchester City, em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Champions:

«Entramos em todos os jogos para ganhar, mas acho que a segunda parte e a entrada na segunda parte fez a diferença e estamos felizes pela vitória.»

«Eles normalmente têm muita bola. Na primeira parte tivemos de saber sofrer um bocadinho, eles tiveram mais posse de bola. Acho que na segunda parte o mister mudou um bocadinho a pressão, conseguimos fechar melhor o espaço e aproveitar o espaço nas costas.»

[Ajustes para a segunda parte:] «Ajustámos os posicionamentos, baixámos um bocadinho mais o Pote, com três médios, eu e o Viktor mais na frente e, com a definição melhor na transição ofensiva, conseguimos matar o jogo.»

«Sim, completamente, a segunda parte demonstra isso, conseguimos segurar o jogo, fazer melhor a pressão e acabámos por ganhar.»

[Momento final com Amorim:] «Claro que sim, mas ainda temos mais um jogo com o mister, portanto focar amanhã, trabalhar para o Braga e depois fazemos as despedidas.»