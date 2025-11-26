Declarações do jogador do Sporting, Francisco Trincão, à SportTV, após a vitória por 3-0 ante o Club Brugge, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Trincão fez o terceiro golo.

Jogo difícil, capacidade de torná-lo fácil:

«Acho que fizemos um jogo competente, bem com e sem bola, os jogos são difíceis, mas fazendo os golos é sempre mais fácil e fizemos um bom jogo.

Algum recuo na fase inicial da segunda parte antes de sentenciar com o 3-0:

«Sabemos que os jogos são difíceis, temos de saber defender e não ter bola, a outra equipa tem qualidade e soubemos estar sem bola. Fazendo o terceiro golo, acho que matei o jogo.»

Contas do apuramento: Sporting tem dez pontos com três jogos por disputar, sendo que na época passada 11 chegaram para o play-off:

«É pensar nos próximos jogos, nada está feito, temos de estar focados no próximo jogo e é tentar o máximo de pontos.»