Iara Lobo, jogadora portuguesa de 17 anos, consta na lista de inscritas do Barcelona para a edição da Liga dos Campeões feminina desta temporada.

Contratada ao Sporting no início da época passada, a lateral-direito ainda não participou em qualquer encontro da equipa principal das catalãs até ao momento, por isso esta decisão por parte do emblema espanhol não deixa de causar alguma surpresa.

O Barcelona é o grande dominador do futebol feminino espanhol dos últimos anos e conta no seu plantel com Aitana Bonmati, vencedora das últimas três Bolas de Ouro, assim como com a internacional portuguesa Kika Nazareth, que também foi inscrita na prova milionária.

RELACIONADOS
OFICIAL: Iara Lobo deixa o Sporting e assina pelo Barcelona