Liga Campeões
Há 17 min
Champions feminina: Iara Lobo na lista de inscritas do Barcelona
Jogadora portuguesa, de 17 anos, está no clube espanhol desde 2024
RC
RC
Iara Lobo, jogadora portuguesa de 17 anos, consta na lista de inscritas do Barcelona para a edição da Liga dos Campeões feminina desta temporada.
Contratada ao Sporting no início da época passada, a lateral-direito ainda não participou em qualquer encontro da equipa principal das catalãs até ao momento, por isso esta decisão por parte do emblema espanhol não deixa de causar alguma surpresa.
O Barcelona é o grande dominador do futebol feminino espanhol dos últimos anos e conta no seu plantel com Aitana Bonmati, vencedora das últimas três Bolas de Ouro, assim como com a internacional portuguesa Kika Nazareth, que também foi inscrita na prova milionária.
