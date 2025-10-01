Tanta Portugalidade em Villarreal, onde o Submarino Amarelo empatou 2-2 com a Juventus, num jogo em que Renato Veiga e Francisco Conceição marcaram.

Os espanhóis adiantaram-se no resultado aos 18 minutos, por Mikautadze, mas a Juve deu a volta ao marcador no início da segunda parte, com uma “bicicleta” de Gatti, aos 49 minutos, e um golo de Francisco Conceição, que entrou ao intervalo e, aos 56 minutos, antecipou-se a Renato Veiga para arrancar, decidido, rumo à baliza contrária, fazendo o 2-1.

Renato Veiga, que reencontrava a equipa onde terminou a última temporada, acabaria, no entanto, por garantir o empate ao Villarreal em cima do minuto 90, com um golpe de cabeça certeiro na sequência de um pontapé de canto batido por Ilias Akhomach. A “lei do ex” a ser validada mais uma vez.

Na Juventus, nota ainda para a entrada de João Mário, aos 16 minutos, para o lugar do lesionado Juan Cabal.

O empate mantém as duas equipas sem vencer na Liga dos Campeões, ao cabo de duas jornadas. O Villarreal somou o primeiro ponto na fase liga, enquanto a Juventus leva já dois pontos na prova.

