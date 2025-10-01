O duelo da Champions entre Barcelona e PSG, desta quarta-feira, marca o regresso de Luís Figo à Catalunha, 25 anos depois de ter trocado os Culés pelo Real Madrid numa transferência polémica, fechada por 60 milhões de euros, que os adeptos catalães nunca perdoaram.

Agora conselheiro para o futebol da UEFA, Luís Figo «será recebido com todo o respeito que merece», garantiu o presidente do Barça, Joan Laporta, antes do almoço institucional com a Direção do clube parisiense.

«Figo é membro da direção da UEFA e é absolutamente respeitável. Foi jogador do Barça, recordamos as tardes e noites de glória que nos deu. Depois tomou uma decisão e a vida continua», completou Laporta.

A receção do Barcelona ao campeão europeu PSG dar-se-á no Estadio Olímpico Lluís Companys, numa altura em que se ultimam as obras de requalificação do Camp Nou.

O encontro, referente à segunda jornada da fase regular da Liga dos Campeões, tem início agendado para as 20h00 e acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.

