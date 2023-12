Okan Buruk, treinador do Galatasaray, diz que ficou com a «sensação» de que o Bayern Munique não quis ganhar o último jogo da Liga dos Campeões, em casa, frente ao FC Copenhaga (0-0), um resultado que complicou as ambições dos turcos em chegar aos oitavos de final da milionária competição.

Já com o primeiro lugar do Grupo A garantido, a equipa de Thomas Tuchel não foi além de um nulo na receção aos dinamarqueses do FC Copenhaga no Arena de Munique, enquanto, à mesma hora, o Galatasaray arrancava um esforçado empate diante do Manchester United (3-3), num jogo emocionante em que chegou a estar a perder por 2-0.

Com estes resultados, à partida para a última jornada, o Bayern de Raphael Guerreiro, já qualificado, está no primeiro lugar, com 13 pontos, enquanto FC Copenhaga de Diogo Gonçalves e Galatasaray de Sérgio Oliveira somam os mesmos cinco pontos, antes de se defrontarem, na capital dinamarquesa, a 12 de dezembro. Os turcos estão obrigados a vencer, enquanto os dinamarqueses podem passar com um empate, caso o Bayern vença o Manchester United em Old Trafford.

«Foi a primeira vez que não ganharam esta época, não ficámos com a sensação que queriam ganhar», destacou Okan Buruk em declarações ao Bild. «Somos uma equipa infeliz porque tivemos que defrontar o Bayern na terceira e quarta jornadas. Agora queremos vencer em Copenhaga e fazer o nosso trabalho. Espero muito do Bayern para o último jogo contra o Manchester», destaca ainda o antigo internacional turco que agora comanda o Galatasaray.

O clube de Istambul foi campeão na época passada, numa temporada em que chegou a acumular catorze vitórias consecutivas, mas já não passa a fase de grupos da Liga dos Campeões desde 2013/14, época que foi afastado, nos oitavos de final, pelo Chelsea.