Noa Lang anunciou esta quinta-feira que já foi operado ao polegar, após uma lesão grave no polegar da mão direita sofrida no desaire do Galatasaray diante do Liverpool, da segunda mão dos oitavos de final.

Numa publicação no Instagram, o neerlandês mostrou-se numa maca, acompanhado de duas enfermeiras, após a operação, deixando apenas a frase «m**** acontece».

Já nas histórias da rede social, acabou por referir que a operação tinha corrido da melhor forma, agradecendo todas as mensagens de apoio.