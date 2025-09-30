VÍDEO: Osimhen resolve para o Galatasaray e confirma má fase do Liverpool
Triunfo dos turcos deixa as duas equipas igualadas na tabela classificativa
Triunfo dos turcos deixa as duas equipas igualadas na tabela classificativa
Surpresa em Istambul, onde o Liverpool perdeu com o Galatasaray por 1-0, somando a segunda derrota consecutiva da temporada, depois do desaire com o Crystal Palace, para a Premier League, no fim de semana.
O apito inicial do jogo foi antecedido de uma sentida homenagem a Diogo Jota, a que se associaram os adeptos presentes no Rams Park.
Num jogo aberto e com várias oportunidades para ambos os lados, prevaleceu o golo apontado por Osimhen, de penálti, aos 16 minutos.
O Liverpool, que iniciou o encontro com Salah, Alexander Isak e Mac Allister no banco, teve oportunidades para evitar o desaire, mas faltou-lhe eficácia no momento da finalização.
O jogo fica ainda marcado pela lesão do guarda-redes dos Reds, Alisson, na sequência de uma defesa a um remate do isolado Osimhen. Giorgi Mamardashvili rendeu o internacional brasileiro aos 56 minutos.
Em cima do minuto 90, os adeptos turcos gelaram quando Clément Turpin assinalou um penálti por alegada falta de Singo sobre Konaté, mas o VAR ajudou o árbitro francês a corrigir a decisão.
O triunfo permite ao Galatasaray apanhar o Liverpool na tabela classificativa da fase regular da Champions, somando ambas as equipas três pontos, ao cabo de duas jornadas.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?