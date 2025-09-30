Surpresa em Istambul, onde o Liverpool perdeu com o Galatasaray por 1-0, somando a segunda derrota consecutiva da temporada, depois do desaire com o Crystal Palace, para a Premier League, no fim de semana.

O apito inicial do jogo foi antecedido de uma sentida homenagem a Diogo Jota, a que se associaram os adeptos presentes no Rams Park.

Num jogo aberto e com várias oportunidades para ambos os lados, prevaleceu o golo apontado por Osimhen, de penálti, aos 16 minutos.

O Liverpool, que iniciou o encontro com Salah, Alexander Isak e Mac Allister no banco, teve oportunidades para evitar o desaire, mas faltou-lhe eficácia no momento da finalização.

O jogo fica ainda marcado pela lesão do guarda-redes dos Reds, Alisson, na sequência de uma defesa a um remate do isolado Osimhen. Giorgi Mamardashvili rendeu o internacional brasileiro aos 56 minutos.

Em cima do minuto 90, os adeptos turcos gelaram quando Clément Turpin assinalou um penálti por alegada falta de Singo sobre Konaté, mas o VAR ajudou o árbitro francês a corrigir a decisão.

O triunfo permite ao Galatasaray apanhar o Liverpool na tabela classificativa da fase regular da Champions, somando ambas as equipas três pontos, ao cabo de duas jornadas.

