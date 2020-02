O Nápoles recebe esta terça-feira o Barcelona para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e Gennaro Gattuso, treinador dos italianos, juntou-se ao clube dos que comparam Lionel Messi a Diego Armando Maradona, figura idolatrada pelos napolitanos.

«Só tive a oportunidade de ver Maradona em vídeo e era magnífico. Messi é um dos melhores da atualidade. Maradona é o Deus do futebol e Messi faz o mesmo agora», referiu na antevisão ao jogo.

«O Barcelona não é só Messi, mas ele é muito bom e é um exemplo para o mundo. Tem sido incrível ao longo de toda a carreira, parece um jogador de PlayStation», acrescentou.

Gattuso deixou também elogios à equipa espanhola, que disse ter renascido com a chegada de Quique Setién, e indicou o que o Nápoles tem de fazer para causar uma surpresa. «Só podemos ganhar se pensarmos e atuarmos como uma equipa. Amanhã [terça-feira] poderão ver um conjunto que sabe sofrer e que tem personalidade», rematou numa conferência na qual respondeu a uma pergunta curiosa: preferia Gattuso, hoje treinador, uma equipa com onze Ronaldinhos ou Kakás (que jogaram com ele no Milan), ou um onze recheado de jogadores à semelhança dele?

«Para o futebol atual prefiro uma equipa com cinco jogadores como eu e cinco como Kaká ou Ronaldinho. É importante saber atacar, mas também saber defender. O futebol que se joga hoje é diferente do que se jogava há alguns anos.»