A Atalanta deslocou-se até ao reduto do Club Brugge e perdeu por 2-1, graças a uma grande penalidade em cima do apito final e o lance mereceu críticas por parte de Gian Piero Gasperini.

Após o apito final do árbitro, o técnico da formação italiana referiu que o futebol se está a tornar muito diferente e que uma das soluções para não existirem contactos dentro da área passa por os jogadores se comportarem como «pinguins».

«Estamos a infetar o este desporto e sinto que está a seguir um caminho que nada tem a ver com o jogo de futebol. Cada um tem uma interpretação diferente das faltas, mas os jogadores estão apenas a saltar e a gritar, com a intenção de 'roubar' alguma coisa», referiu.

«Já não conheço as regras do futebol. Os contactos no futebol já não se conseguem distinguir. Os jogadores tiveram de começar a saltar como pinguins e agora também têm de correr como pinguins. O futebol está-se a tornar um desporto muito diferente», acrescentou.