O benfiquista Alex Grimaldo, o sportinguista Marcus Edwards e os portugueses Rúben Dias e João Cancelo (Manchester City) integram o onze ideal da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Grimaldo anotou um golo e uma assistência no triunfo do Benfica sobre o Maccabi Haifa por 2-0, enquanto Edwards fez também um golo e uma assistência no triunfo do Sporting na Alemanha sobre o Eintracht Frankfurt por 3-0.

Já João Cancelo e Rúben Dias destacaram-se na goleada do Manchester City sobre o Sevilha por 4-0: Dias fez o último golo dos citizens, precisamente a passe de Cancelo.