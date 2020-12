O Sevilha venceu fora o Rennes por 3-1 na última jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, o único que já estava totalmente decidido à entrada para os derradeiros jogos.

Mesmo sem possibilidades de subir ao primeiro lugar do Chelsea (nem de cair para o terceiro), a equipa de Julen Lopetegui não facilitou na viagem até França inaugurou o marcador por intermédio de Jules Koundé, num remate colocado aos 32 minutos.

No último lance da primeira parte, Youssef En-Nesyri ampliou para 2-0 após bom trabalho do ex-FC Porto Óliver Torres do lado esquerdo. En-Nesyri bisou aos 81 minutos e o melhor que o Rennes conseguiu foi reduzir para 3-1 por Georginio Rutter ao minuto 86.

No outro jogo do grupo, o Chelsea empatou em casa com o Krasnodar a um golo. Remy Cabella inaugurou o marcador aos 24 minutos para o conjunto russo na conclusão de uma jogada superiormente desenhada, mas Jorginho fez o 1-1 final pouco depois na marcação de um penálti.

O Chelsea terminou o Grupo E com 14 pontos, mais um do que o Sevilha. O Krasnodar foi terceiro classificado com cinco pontos e o Rennes despediu-se da Europa com apenas um ponto somado.