O Manchester City ficou à porta da final da Liga dos Campeões, ao perder com o Real Madrid na segunda mão da meia-final por 3-1, e isso valeu a Pep Guardiola igualar um recorde que certamente não quereria.

O treinador catalão igualou José Mourinho e agora são os dois técnicos que foram eliminados mais vezes em meias-finais da Liga dos Campeões.

Foi a sexta vez que Guardiola «caiu» nas meias, depois ter sido eliminado no Barcelona em 2010 e 2012; e no Bayern Munique em 2014, 2015 e 2016.

6- Pep Guardiola sofreu seis eliminações em semifinais de Champions League (2009/10 e 2011/12 com o Barcelona, e 2013/14, 2014/15 e 2015/16 com o Bayern de Munique). É o maior número de um treinador no torneio, empatado com José Mourinho. Devastador. pic.twitter.com/2gSHnuyinp