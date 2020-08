Benfica e PAOK vão lutar por um lugar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões depois de já se terem defrontado em três eliminatórias, em seis jogos, com um saldo claramente favorável à equipa portuguesa que soma quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O clube da Luz acabou sempre a sorrir quando defrontou a equipa de Salónica, duas vezes na Liga Europa, apenas uma vez na Liga dos Campeões, com doze golos marcados e apenas cinco consentidos.

A primeira eliminatória foi a mais complicada, em 1999/00, ainda na antiga Taça UEFA, com o Benfica a ganhar na Grécia por 2-1 [golos de Nuno Gomes e Ronaldo], mas depois a perder em casa pelo mesmo resultado [Kandaurov marcou pelo Benfica], seguindo em frente, para a terceira eliminatória, apenas no desempate por grandes penalidades (4-1).

Quinze anos depois, na temporada 2013/14, novo embate, agora já na Liga Europa, nos 16 avos de final, com nova vitória em Salónica (1-0, golo de Lima), com Rúben Amorim a titular, confirmada depois na Luz com nova vitória por 3-0 (Gaitán, Lima, gp, e Markovic).

Quatro anos depois, na temporada de 2018/19, ficou registado o único encontro entre os dois emblemas na Liga dos Campeões, no play-off de acesso à fase de grupos. Desta vez o Benfica começou por empatar em casa (1-1, com penálti marcado por Pizzi), antes de confirmar a qualificação em Salónica com uma vitória folgada por 4-1 (Jardel, dois penáltis de Salvio e mais um golo de Pizzi).