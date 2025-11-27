Curtis Jones mostrou-se bastante crítico quanto ao mau momento do Liverpool e assegurou mesmo que cabe apenas aos jogadores darem a volta à situação.

Em declarações após mais uma pesada derrota para a Liga dos Campeões, o internacional inglês recordou o ambiente em Anfield que fazia com que os adversários «detestassem» ali jogar, garantiu que os jogadores têm de pressionar «como cães» e que não podem ser tão «bonzinhos» com as outras equipas.

«As equipas não podem pensar que chegam aqui (Anfield) e vão marcar três ou quatro golos. Este era um lugar em que essas equipas costumavam detestar vir jogar. Com os adeptos, a forma como jogávamos e a pressão que fazíamos... como autênticos cães», começou por referir.

«Agora deixamos as equipas jogar, acho que isso tem de mudar. Tenho de ser eu e os meus colegas de equipa a dar a volta à situação, não podemos ser tão "bonzinhos" com os adversários», acrescentou.

Assista às declarações de Curtis Jones: