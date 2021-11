O Inter de Milão repetiu o que havia feito no Guiseppe Meazza e derrotou o Sheriff, desta feita em Tiraspol, novamente por 3-1.



O emblema da Transnístria aguentou o nulo até ao intervalo apesar de duas excelentes oportunidades dos transalpinos por Dzeko e Lautaro. Acabou por ser Brozovic, com um jogada deliciosa, a quebrar a resistência do Sheriff. O médio croata sentou um adversário e atirou para o fundo da baliza de Georgios Athanasiadis.



Volvidos 12 minutos, os campeões italianos marcaram o golo da tranquilidade. Skriniar precisou de três tentativas para bater o guardião do Sherrif, após um canto, mas conseguiu fazer o 2-0.

Inzaghi trocou os dois homens do ataque -Dzeko e Lautaro - por Correa e Sánchez. O chileno aproveitou os nove minutos em campo e aos 82 marcou o 0-3 com uma «bomba» de ângulo apertado. O melhor que o Sheriff, a sensação das duas primeiras jornadas, conseguiu foi reduzir por Traoré depois de um livre de Thill.



Com este triunfo, o Inter chegou aos sete pontos do grupo D e ultrapassou o Sheriff, que tem seis pontos, na segunda posição. O Real Madrid é líder com nove pontos enquanto o Shakhtar ainda não pontuou (imagens vídeo Eleven Sports).