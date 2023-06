Simone Inzaghi, treinador do Inter Milão, admitiu nesta sexta-feira que a final da Liga dos Campeões frente ao Manchester City será um grande desafio para os italianos, ou não considerasse ele os citizens como «a equipa mais forte do mundo neste momento».

Na conferência de imprensa de véspera da final, em Istambul, o técnico lembrou que o longo percurso da equipa esta época nem deu para saborear a presença na maior prova europeia.

«Será o 57.º jogo da época para nós, tem sido um percurso muito longo. Tivemos momentos difíceis em que crescemos, colocámos um compromisso que nos trouxe até aqui. Depois de assegurar a ida à final, tivemos pouco tempo para pensar no que tínhamos feito, porque tínhamos o campeonato para disputar e a final Taça de Itália», reconheceu Inzaghi.

«Agora estamos focados nisto, vamos lutar por cada centímetro contra uma equipa muito forte. As pernas, a cabeça e o coração serão muito importantes. As pernas vão servir para a corrida extra, a cabeça para se manter lúcida em todos os momentos do jogo e o coração nestes desafios faz com que se encontre energia que nem se acha que se tem», acrescentou.