O Real Madrid somou esta terça-feira a quinta vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao bater o Inter Milão por 2-0 e deixou claro que o mediático desaire, em casa, diante do Sheriff foi um mero acidente de percurso.

A equipa de Carlo Ancelotti mostrou que está bem, não só na liga espanhola, que lidera, mas também na liga milionária, como se viu esta noite. A equipa merengue entrou forte no jogo e chegou à vantagem, ao minuto 17, com um golo de Kroos, a passe de Rodrygo. Uma vantagem que correspondeu ao maior controlo da equipa espanhola na primeira parte.

O Inter procurou reagir na segunda parte, com mais posse de bola, mas viu as suas aspirações limitadas, ao minuto 64, na sequência de um «sururu» entre vários jogadores, que acabou com um amarelo para Éder Militão e um vermelho para Nicolo Barella. Em vantagem numérica, os merengues acabaram por matar o jogo, aos 79 minutos, com um remate de Asensio, de fora da área, com o pé esquerdo.

O Inter, no segundo lugar do grupo, acaba por acompanhar o Real Madrid para aos oitavos de final, enquanto o sensacional Sheriff segue para a Liga Europa, tendo somado mais um ponto esta noite, ao empatar, na Ucrânia, diante do Shakthar (1-1). A equipa da casa marcou primeiro, por Fernando, aos 42 minutos, mas a sensacional equipa da Moldávia acabou por chegar ao empate, em tempo de compensação, com um golo de Nikolov.

(Imagens vídeo Eleven Sports)