Munique foi essencial para a passagem do Inter às meias-finais da Liga dos Campeões, com um agregado de 4-3, após a vitória na primeira mão (2-1) sobre o Bayern.

Em vantagem na eliminatória, depois do triunfo (2-1) conseguido em Munique, os «nerazzurri» tiveram uma entrada melhor em campo, mas os reais lances de perigo do primeiro tempo pertenceram à formação visitante.

O melhor surgiu à passagem da meia-hora de jogo, quando a bola foi cruzada para o interior da área e perante alguma confusão, Sané driblou sobre dois adversários e rematou contra um defesa.

Este nulo no marcador manteve-se até ao intervalo e melhor entrada não podia ter pedido a turma alemã, com destaque para o suspeito do costume. Num movimento típico, Harry Kane puxou para o pé direito e dentro da área atirou rasteiro para o fundo da baliza.

Só que o «fator casa» acabou com as dúvidas na eliminatória e o Inter reagiu na perfeição ao golo sofrido, atirando ao chão as esperanças germânicas. Na sequência de um pontapé de canto, Lautaro Martínez recebeu o esférico dentro da área e à frente de Kimmich finalizou para o 1-1.

Três minutos depois, a equipa da casa voltou a fazer das suas e após um pontapé de canto, Pavard foi às alturas cabecear para o fundo da baliza, sem qualquer hipótese para o guardião do Bayern.

Por esta altura, ninguém se conseguia manter sentado em San Siro, só que a cabeça de Eric Dier ainda trouxe alguma incerteza ao resultado. O defesa formado no Sporting respondeu da melhor forma ao cruzamento de Gnabry e restabeleceu a igualdade no marcador.

O Bayern fez um último esforço para ir atrás da eliminatória, mas nada se alterou até final e o Inter carimbou a passagem às «meias» da competição, onde vai encontrar o Barcelona, que esta terça-feira eliminou o Dortmund.