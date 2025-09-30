Em casa, esta terça-feira, o Inter venceu com tranquilidade o Slavia Praga, por 3-0, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.

O marcador inaugurou-se aos 30 minutos da partida, depois de Lautaro Martínez colocar a bola no fundo das redes. Quatro minutos depois, Dumfries agradeceu a assistência de Thuram e aumentou a vantagem.

Aos 65 minutos, Lautaro Martínez voltou a marcar na partida e selou o marcador.

O Inter tem agora seis pontos e segue nos primeiros lugares da tabela. O Slavia Praga tem um ponto.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol? 

RELACIONADOS
Champions: Marselha resolve na primeira parte e atropela Ajax
VÍDEO: Kane, Olise e Guerreiro brilham na goleada do Bayern ao Pafos