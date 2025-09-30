Liga Campeões
Há 1h e 59min
Champions: Inter sorri na receção ao Slavia Praga
Lautaro bisa na vitória tranquila dos italianos
TB
Lautaro bisa na vitória tranquila dos italianos
TB
Em casa, esta terça-feira, o Inter venceu com tranquilidade o Slavia Praga, por 3-0, em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões.
O marcador inaugurou-se aos 30 minutos da partida, depois de Lautaro Martínez colocar a bola no fundo das redes. Quatro minutos depois, Dumfries agradeceu a assistência de Thuram e aumentou a vantagem.
Aos 65 minutos, Lautaro Martínez voltou a marcar na partida e selou o marcador.
O Inter tem agora seis pontos e segue nos primeiros lugares da tabela. O Slavia Praga tem um ponto.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS