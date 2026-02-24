Cristian Chivu não escondeu a desilusão após a eliminação do Inter da Liga dos Campeões, aos pés do Bodo/Glimt. A derrota por 2-1, que selou um pesado 5-2 no agregado, deixou «muita amargura» no técnico nerazzurro.

«Tentámos de todas as formas contra uma equipa muito bem organizada, com bloco baixo. Não tenho nada a reprovar aos rapazes, deram tudo o que tinham», começou por dizer o técnico romeno à Sky Sport, assumindo, contudo, que o adversário se apresentou com outra frescura.

«Hoje enfrentámos uma equipa com muito mais energia do que a nossa e temos de lhes dar os parabéns», acrescentou.

Foi precisamente aí que surgiu a queixa. Chivu lembrou que o contexto competitivo das duas equipas foi distinto nas últimas semanas.

«Sabíamos que não era simples contra uma equipa que fez apenas quatro jogos nos últimos dois meses», atirou, numa referência implícita ao calendário mais leve do conjunto norueguês que ainda nem começou o campeonato nacional.

Questionado sobre a falta de intensidade, o Chiivu reforçou a ideia do desgaste dos nerazzurri.

«As energias são difíceis de encontrar quando se joga de três em três dias. Talvez pudéssemos ter atacado melhor a área, mas com dez jogadores deles a defender era realmente complicado», concluiu.