O Inter recebeu e venceu o Feyenoord por 2-1, garantindo assim a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois do triunfo (2-0) no encontro da primeira mão, os «nerazzurri» entraram melhor e colocaram-se em vantagem logo aos oito minutos, graças a um golaço de Marcus Thuram. Após passar por um adversário, o francês fletiu para dentro e atirou em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes.

O encontro foi equilibrado durante os 90 minutos e depois de algumas oportunidades de golo, o Feyenoord restabeleceu a igualdade no marcador, graças a uma grande penalidade convertida por Moder (42 minutos).

As duas equipas recolheram aos balneários com o empate a um golo, mas o Inter mantinha-se na frente da eliminatória e teve uma entrada mais feliz no segundo tempo. O árbitro voltou a apontar para a marca dos onze metros e daí foi a vez de Çalhanoglu atirar a contar.

Até final, o resultado não sofreu alterações e o Inter garantiu a passagem à próxima fase da competição, onde irá medir forças com o Bayern Munique.

Eis o resumo da partida: