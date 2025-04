Thomas Müller realizou, esta quarta-feira, o último jogo na Liga dos Campeões enquanto jogador do Bayern e no final do encontro mostrou-se visivelmente emocionado, enquanto agradecia aos adeptos que se deslocaram até San Siro.

Recorde-se que o internacional alemão vai dizer adeus aos bávaros no fim da temporada, 25 anos depois de ter chegado às camadas jovens do emblema de Munique.

Assista aqui ao vídeo de Thomas Müller: