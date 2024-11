O Inter recebeu e venceu o Arsenal, por 1-0, em mais um jogo a contar para a quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Sem qualquer derrota até então, as duas equipas entraram em campo com muitas novidades nos respetivos onzes, sendo que do lado da casa, Taremi foi titular, ao lado de Lautaro Martínez.

Uma primeira parte bastante dividida em termos de oportunidades deixou o nulo no marcador até bem perto do intervalo, altura em que o árbitro apontou para a marca dos onze metros. Na conversão, Çalhanoglu não tremeu e atirou para o meio da baliza, dando vantagem ao Inter.

Veja aqui o golo apontado por Çalhanoglu:

Ora, este cenário trouxe um segundo tempo de sentido único, com o Arsenal a dominar, tanto na posse de bola, como em termos de oportunidades de golo.

Ainda assim, até final, a equipa da casa conseguiu conter as investidas do adversário, garantindo assim a terceira vitória em quatro jogos nesta fase da competição.

Com este resultado, os nerazzurri chegaram aos dez pontos e estão agora em igualdade pontual com Brest, Mónaco e Sporting, sendo que o Liverpool é líder isolado (12 pontos). Já o Arsenal desceu à 12.ª posição, com sete pontos somados.